66 weitere Flüchtlinge in Halle registriert

Halle (Saale)/MZ - Täglich kommen weitere Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Halle an. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind am Montag 66 Menschen im Aufnahmezentrum im Kulturtreff in Neustadt registriert worden. Seit Ausbruch des Krieges haben offiziell insgesamt 2.834 Menschen aus der Ukraine in Halle Schutz gesucht.

Die Verwaltung versuche auch weiterhin, möglichst viele Flüchtlinge dezentral in eigenen Wohnungen unterzubringen, heißt es. Die Awo SPI hat als ehrenamtliche Partnerin bereits 610 Personen vermittelt. Auch die städtischen Wohnungsgesellschaften sind weiter aktiv und haben bislang 47 möblierte Wohnungen für insgesamt 153 Menschen zur Verfügung gestellt.