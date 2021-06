57-Jähriger belästigt Reisende und zeigt Hitlergruß im Hauptbahnhof Halle

Halle (Saale) - Am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr ist es zu einer Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Halle gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fiel ein 57-jährige Mann in der Westhalle des Hauptbahnhofes Halle auf, als er größere Mengen Alkohol konsumierte und andere Reisende anschrie und belästigte.

Da er der Aufforderung, den Bahnhof zu verlassen, nicht nachkam, wollten die Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn dem Mann ein Hausverbot erteilen und benötigten hierfür seine Personalien. Während dieDB-Mitarbeiter die Personalien feststelten, ob der Mann seinen rechten Arm und äußerte den dazugehörigen "Hitlergruß". Anschließend zündete er sich eine Zigarette an und begann zu singen. Die hinzugerufene Streife der Bundespolizei traf ein, als die Sicherheitsmitarbeiter den 57-Jährigen gerade aus dem Bahnhof begleiten wollten. Die eingesetzten Beamten stellten die Personalien des Mannes fest und erteilten ihm letztlich das Hausverbot.

Eine Überprüfung seiner Daten mit dem polizeilichen Informationssystem ergab, dass der Mann in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen verschiedener Delikte polizeilich auffällig war. Nach der erfolgten Belehrung erhielt er von den Bundespolizisten einen Platzverweis und kam diesem auch nach. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen gefertigt. Das Rauchen im Bahnhof stellt eine Ordnungswidrigkeit nach dem Bundesnichtraucherschutzgesetz dar und wurde ebenfalls beanzeigt. (mz)