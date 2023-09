518 Straftaten in acht Monaten: Haseloff beruft Krisengipfel in Halle ein

Halle (Saale)/MZ - Überfälle auf Kinder und Jugendliche auf Schulwegen und in Hofpausen in Halle rufen nun auch die Landesregierung auf den Plan. Nach MZ-Informationen hat Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) eine „konzentrierte Aktion“ vorgeschlagen. Dazu habe es am Freitag eine Schalte mit allen Beteiligten gegeben. Wie das Innenministerium daraufhin mitteilte, soll es am 2. Oktober einen gemeinsamen Krisengipfel von Vertretern mehrerer Ministerien und der Stadt in Halle geben.