51-Jähriger Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Pkw

In der Dürrenberger Straße in Halles Stadtteil Bruckdorf ist am Samstagabend ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden und später im Krankenhaus gestorben.

Bei dem Unfallopfer handelt sich um einen 51-Jährigen. Offenbar war es durch tragische Umstände zu dem Unfall gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wollte der beteiligte Pkw in der Dürrenberger Straße nach links abbiegen.

Der Motorradfahrer hatte da schon zum Überholen angesetzt. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Kradfahrer auch gegen einen Masten geprallt sein soll.