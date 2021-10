Halle (Saale)/MZ - 50 neue Infektionen mit dem Coronavirus sind am Sonnabend in Halle registriert worden. Wie die Stadt weiter mitteilt, stieg der Ansteckungswert der vergangenen sieben Tage auf 98,45 Fälle je 100.000 Einwohner. 26 Infizierte werden in halleschen Krankenhäusern behandelt, sieben davon auf Intensivstationen.