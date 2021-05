50-jähriger Hallenser wird verletzt und muss ins Krankenhaus

Halle (Saale)

Am Donnerstagvormittag ist es gegen 11.10 Uhr am Steinweg in Halle zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam zu einem Streit, bei dem ein 50-jähriger Hallenser verletzt und zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus verbracht wurde.

Was Grund für die Auseinandersetzung war, ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Halle hat die Ermittlungen aufgenommen. (mz)