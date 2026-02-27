weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Feier zum Jubiläum: 50 Jahre Städtepartnerschaft Halle-Grenoble: Herzliche Partnerschaft über Eisernen Vorhang hinweg

Ein Chor aus der Partnerstadt Grenoble singt nicht nur zum Händelgeburtstag, sondern macht Halle gleich noch ein Geschenk. Die Kulturbeigeordnete Judith Marquardt ist begeistert.

Von Silvia Zöller 27.02.2026, 11:55
Der Chor aus Grenoble hat auch den Partnerchor „East Oxford Community Choir“ zum Empfang im Stadthaus mitgebracht.
Halle(Saale)/MZ. - Wie das so bei guten Freunden ist: Zu einer großen Party kann man doch ruhig noch ein paar Bekannte mehr mitbringen, oder? Überhaupt nicht böse war Halles Kulturbeigeordnete Judith Marquardt deshalb beim Empfang der Stadt Halle anlässlich 50 Jahre Städtepartnerschaft Halle -Grenoble.