In der Nacht zum Freitag musste in Halle ein Hotel in der Innenstadt von Halle geräumt werden. In einem Keller hat es einen Brand gegeben. Richter lässt gestellten Einbrecher wieder laufen.

50 Hotelgäste in Halle evakuiert: Legte Einbrecher Feuer in einem Hotel in der Innenstadt?

Die Feuerwehr war in der Nacht zu Freitag in Halle im Einsatz.

Halle (Saale)/MZ/mv - In der Nacht zu Freitag kam es in Halle zu einem Brand in einem Hotel in der Leipziger Straße. Das Feuer war in einer Toilette des Gebäudes in der Innenstadt von Halle ausgebrochen. Die Brandmeldeanlage hatte gegen 2 Uhr ausgelöst.

Etwa 50 Gäste des Hotels mussten daraufhin ihre Zimmer verlassen. Eine ältere Frau musste wegen eines Schocks ärztlich behandelt werden.

Im Keller konnte ein Einbrecher gestellt werden. Dieser hatte auch Diebesgut in seinem Rucksack verstaut. Nach einer erfolgten Festnahme ist er wieder auf freiem Fuß. Der zuständige Richter hatte keine ausreichenden Haftgründe gesehen.