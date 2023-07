Ob durch Krankheit oder einen Unfall: Blindheit kann jedem treffen. Wie das BFW in Halle Betroffenen hilft und Außenstehenden einen Einblick in deren Alltag gibt.

Kein Bildeffekt, sondern spezielles Raumlicht: Bei seinem Besuch erlebt Wolfgang Beck (l.), was es heißt, an einer Rot-Grün-Sehschwäche zu leiden.

Halle (Saale)/MZ - Wolfgang Beck, Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung Sachsen-Anhalts, besuchte am Donnerstag das Berufsförderungswerk (BFW) in Halle. Der Anlass: Die Bewilligung von Projektfördermitteln des Landes in Höhe von 50.000 Euro. Das BHW ist das einzige seiner Art in den neuen Bundesländern, das sich auf Seheinschränkungen spezialisiert hat und damit ein regionales Kompetenzzentrum auf dem Gebiet der Bildung sehbeeinträchtigter Menschen darstellt.