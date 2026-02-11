Landgericht Halle 5,04 Promille Alkohol im Blut - Wie ist das möglich?

Ein in Halle wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung angeklagter Pole hat es dem forensischen Gutachter nicht leicht gemacht. Warum der Experte sein Gutachten möglicherweise noch mal ändern muss und es im Prozess wirklich spannend bleibt.