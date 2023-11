Am Reformationstag wurde ein Mann aus Sietzsch Opfer eines Verbrechens. Jetzt bietet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Bluttat in Sietzsch

Am Tatort wurden am Reformationstag bis in die Nacht hinein Spuren gesichert.

Halle (Saale)/Landsberg/MZ - Nach dem Verbrechen an einem 49-Jährigen aus dem Landsberger Ortsteil Sietzsch am Reformationstag sucht die Polizei jetzt nach Zeugen und Hinweisen. Der Mann war gegen 15.15 Uhr auf einem Feldweg in der Nähe seines Wohnhauses tot aufgefunden worden. Laut Obduktion ist er Opfer einer Straftat.

Das Kreuz zeigt den Fundort der Leiche. (Darstellung: Google/Polizei)

Die Ermittler interessieren Antworten auf folgende Fragen: Wem ist am 31. Oktober des Verdächtiges in Sietzsch und Umgebung aufgefallen? „Möglicherweise wurde dort ein Fahrzeug mit einer verdächtigen mutmaßlich männlichen Person wahrgenommen, die sich in diesem Bereich längere Zeit aufgehalten haben soll“, sagte Polizeisprecher Alexander Junghans. Jeder kleinste Hinweis könnte von entscheidender Bedeutung sein.

Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen oder gehört haben werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0345/2241291 an die Polizei zu wenden. Die Ermittlungen würden auf Hochtouren laufen.