Seit dem 1. Mai gilt das Deutschlandticket. Wie die Menschen in Halle auf die Einführung reagiert haben, worauf sie sich freuen und was besser laufen könnte.

Halle (Saale)/MZ - Am Hauptbahnhof in Halle ist in diesen Tagen besonders viel los. Einige Hallenser müssen ihren Zug oder die Tram bekommen, andere warten und holen ihre Liebsten ab. Auffällig ist die lange Schlange vor dem DB-Service-Center. Woher rührt der plötzliche Andrang an der Verkaufsstelle? Seit Montag kann ganz Deutschland mit dem neuen 49-Euro-Ticket im Nahverkehr fahren. In den meisten Städten ist das die günstigere Alternative zum städtischen Monatsticket.