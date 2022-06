486 Neuinfektionen in einer Woche - Corona-Inzidenz steigt in Halle wieder an

Halle (Saale)/MZ - Nach dem Ende der Pfingstferien hat die Stadt Halle in den vergangenen sieben Tagen ein erhöhtes Infektionsgeschehen festgestellt. So wurden seit dem 28. Mai 486 Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt, die meisten am 31. Mai (116). Der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz stieg innerhalb einer Woche von 172,18 auf 203,60 Fälle pro 100.000 Einwohner.

Allerdings liegen keine Angaben zur Schwere der Erkrankungen vor. Laut Stadt habe es zudem einen weiteren Todesfall in Verbindung mit dem Erreger gegeben. Unklar ist jedoch, ob die Person an Corona starb oder mit dem Virus. Ähnlich verhält es sich bei den positiv getesteten Patienten in den Kliniken. 30 Erkrankte werden auf den „Normal“-Stationen in den Kliniken behandelt, zwei von ihnen auf Intensivstationen. Wie viele von ihnen gar nicht wegen Corona im Krankenhaus liegen, wurde nicht mitgeteilt.

Im Saalekreis liegt die Sieben-Tage-Inzidenz übrigens bei 154,51. 33 Neuinfektionen meldete das Landratsamt am Freitag.