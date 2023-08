Am Dienstag musste die Bundespolizei im Hauptbahnhof Halle zum Einsatz kommen. Ein Mann hielt sich trotz Hausverbot in der Haupthalle auf.

Halle (Saale)/mv - Am Dienstag erhielt die Bundespolizei gegen 10:40 Uhr die Meldung, dass sich eine männliche Person trotz gültigen Hausverbotes im Hauptbahnhof aufhält.

Nach Angaben der Bundespolizei begab sich eine Streife in die Haupthalle des Bahnhofes, um den polizeibekannten 44-jährigen Mann aufzufordern, diesen zu verlassen. Jedoch war das einfacher gedacht als getan, denn der aus Benin stammende Staatsangehörige weigerte sich den Aufforderungen der Beamten nachzukommen. Er fing an lautstark an mit den Beamten zu diskutieren und gestikulierte wild mit den Armen. Daraufhin entschieden sich die Bundespolizisten den Mann aus der Haupthalle zu begleiten.

Hierbei wehrte und sperrte sich der Mann körperlich gegenüber den Beamten, sodass der 44-Jährige zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Der Festgenommene wurde mit zur Dienststelle genommen. Er verweigter jegliche Kooperation mit den Einsatzkräften, während der Anzeigenaufnahme. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Widerstand verletzt. Dem Mann drohen nun Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.