411 Corona-Neuinfektionen innerhalb einer Woche in Halle

Halle (Saale)/MZ - Innerhalb einer Woche sind dem Gesundheitsamt der Stadt Halle 411 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Inzidenz sank vom 21. Mai (248,01) auf nunmehr 172,18 Fälle pro 100.000 Einwwohner. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Allerdings sind die Zahlen nur bedingt aussagefähig, da kaum noch getestet wird und Schulkinder eine Woche Ferien hatten.

Laut Stadt kamen in den vergangenen sieben Tagen zwei Todesfälle hinzu, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen. Allerdings teilte der Ratshof im Gegensatz zu früheren Statistiken nicht mit, ob die Personen an einer Corona-Infektion verstorben sind - oder die Erkrankung nur eine Begleiterscheinung gewesen ist. Ähnlich verhält es sich mit den Patienten in den Kliniken. Fast alle Betroffenen, bei denen ein positiver Corona-Test vorliegt, werden wegen anderer Beschwerden stationär behandelt. Am Freitag waren es 36, vier davon auf Intensivstationen.

Zum Thema Impfungen: Es werden nur noch wenige Spritzen verabreicht. In den vergangenen sieben Tagen waren es 435 - 329 von ihnen in Arztpraxen und 106 in den städtischen Impfzentren.