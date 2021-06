400 Studenten protestieren vor Halles Universität gegen geplanten Stellenabbau

Rund 400 Studenten habe sich am Mittwoch an der Martin-Luther-Universität in Halle versammelt, um gegen den geplanten Stellenabbau verschiedener Lehrinstitut zu protestieren.

Halle (Saale) - Unter dem Motto „PofiTschärfung verhindern - Wissenschaft fördern!“ haben sich am Mittwochvormittag rund 400 Studenten an der Martin-Luther-Universität in Halle versammelt, um gegen den geplanten Stellenabbau verschiedener Lehrinstitut zu protestieren. Laut der „Vorlage zur Zukunft der MLU“, die am Mittwoch im Senat debattiert wird, sollen die Studiengänge Gräzistik, Latinistik, Indologie, Japanologie, Sprache und Kultur Südasiens, Mittel- und Neulateinische Philologie, Archäologie des Vorderorients, Land- und Umwelttechnik und Landeskulturen und Kulturtechniken sowie das Institut für Altertumswissenschaft und das für Sportwissenschaft geschlossen werden. Kritiker bezeichnen den „Plan zur Profilschärfung und Haushaltskonsolidierung“ als Kahlschlag für die Bildungseinrichtung.

Rund 400 Studenten versammeln sich am Mittwoch vor der Universität in Halle, um gegen die geplanten Kürzungen zu protestieren. (Foto: Jay Becker)

Proteste gegen geplante Stellenkürzung an Halles Universität

Mit verschiedenen Plakaten und Bannern, die die grundsätzliche Ausrichtung der Universität anprangern, demonstrieren die Studenten gegen den Beschluss und fordern ein Mitspracherecht. Bereits 2013 und 2015 gingen sie gegen vorgeschlagene Kürzungen auf die Straße und setzten sich am Ende durch. Die Studenten fordern von der Landesregierung und den demokratischen Fraktionen die MLU auszufinanzieren. Ihrer Ansicht nach wäre der „Verlust für die Hochschullandschaft“ deutlich größer als die 15 Millionen Euro, die dem Etat der Uni entzogen würden.

Protestplakate gegen geplante Stellenkürzung. (Foto: Jay Becker)

Obwohl die Universität schon seit den 90ern in finanzieller Schieflache ist, sollen nun Studiengänge gestrichen werden. Der Plan wurde ohne Rücksprache mit den Fakultäten am 25. Mai beschlossen und wird dem Senat am Mittwoch vorgelegt. Das Papier, was die Universität entworfen hat, zeichnet ein düsteres Bild: Die Grundausstattung ist nicht angemessen und seit dem vergangenem Jahr greifen in Halle Budgetkürzungen des Ministeriums. Diese liegen bei rund 1,13 Millionen Euro im Jahr. (mz)