400 Inder feiern in Halle ein Fest zu Ehren der Göttin Durga

Halle (Saale)/MZ - Schon von weitem dringt Musik aus dem Comcenter in den Abendhimmel über Halle. Es sind für europäische Ohren ungewöhnliche Klänge, und auch in der Saalestadt sind sie eher selten zu vernehmen. Unschwer zu erkennen aber ist, dass fröhlich gefeiert wird: Rund 400 Inder aus ganz Deutschland haben sich am Samstag in Halle zusammengefunden, um das alljährlich begangene Navaratri-Fest zu begehen.