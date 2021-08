40-Jähriger verrichtet Notdurft direkt am Haupteingang des Hauptbahnhofes Halle

Halle (Saale)/MZ

Am frühen Montagmorgen gegen 2.00 Uhrmusste eine Polizeistreife am Hauptbahnhof Halle mitansehen, wie ein 40-Jähriger mit heruntergelassener Hose direkt neben dem Haupteingang seine Notdurft verrichtete. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Bulgaren nach der Verrichtung des „großen Geschäftes“ wegen der groben Verunreinigung angesprochen und erhielt ein Verwarngeld in Höhe von 35 Euro.

Der Mann gab an, dass er nicht länger anhalten konnte, zeigte sich insgesamt einsichtig, aber „unkooperativ bezüglich der Beseitigung“, der von ihm verursachten Verunreinigung. Der 40-Jährige, ohne festen Wohnsitz, konnte das Verwarngeld nicht vor Ort begleichen, versprach aber die Bezahlung nach Zustellung des Bescheides über die zuständige Bußgeldbehörde.