40 Jahre auf Mörderjagd: Chefankläger geht in den Ruhestand

Staatsanwalt Klaus Wiechmann geht in wenigen Tagen in den Ruhestand. 40 Jahre hat er im Dienst der Gerechtigkeit gestanden

Halle (Saale)/MZ - Klaus Wiechmann hat in seinem nüchtern eingerichteten Büro zwei kleine Weihnachtskugeln an die Justitia-Figur gehängt. Die kleine Statue, ein Geschenk von Freunden, wird er bald mit nach Hause nehmen, vielleicht ins Bücherregal stellen. Halles Chefankläger bei Kapitalverbrechen geht nach vier Jahrzehnten im Dienst der Gerechtigkeit in den Ruhestand. Seit 1982 ist der 65-Jährige Staatsanwalt. Bei Morden und Tötungsdelikten hat er die Anklage vertreten.