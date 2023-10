Im nächsten Jahr stehen in Halle Kommunalwahlen an. Nun hat die SPD ihre Kandidaten für den Stadtrat gewählt.

Halle (Saale)/MZ - Nach der FDP hat nun auch Halles SPD ihre Kandidaten für die Kommunalwahl im nächsten Jahr aufgestellt.

38 Frauen und Männer mit SPD-Mandat bewerben sich damit um einen Sitz im neuen Stadtrat. Die Entscheidung fiel bei einer Stadtdelegiertenkonferenz am Sonnabend. Deren Teilnehmer stimmten bei zwei Enthaltungen auch für das Wahlprogramm, mit dem die Sozialdemokraten in den neuen Stadtrat ziehen wollen. Am 9. Juni kommenden Jahres wird wie in ganz Sachsen-Anhalt auch in Halle ein neues Kommunalparlament gewählt. Die SPD-Fraktion besteht derzeit aus fünf Stadträten.