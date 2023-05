Ein 37-Jähriger hat am Hauptbahnhof in Halle auf einen Automaten eingeschlagen und eine Verkäuferin bespuckt. Auch die Polizei konnte ihn nur mit Mühe bändigen.

37-Jähriger randaliert am Bahnhof und bespuckt Verkäuferin

Ein 37-Jähriger har am Hauptbahnhof Halle randaliert.

Halle (Saale)/MZ - Ein 37-Jähriger hat am vergangenen Wochenende am Hauptbahnhof in Halle randaliert und eine Verkäuferin bespuckt. Auch die Polizei konnte den man nur mit Mühe bändigen.

Verkäuferin bespuckt und auf Automat eingeschlagen

Die Beamten waren am Sonntag, gegen 10 Uhr, zu einem Lebensmittelgeschäft gerufen worden. Eine Verkäuferin hatte gemeldet, dass der Mann sie an Kopf und Arm bespuckt sowie auf einen Pfandautomaten eingeschlagen habe.

Als die Polizei eintraf befand sich der Tatverdächtige gerade in der Schlange an der Kasse, konnte aber durch die Verkäuferin identifiziert werden. Als die Bundespolizisten ihn zum Sachverhalt befragen wollten, blieb der 37-Jährige aber schweigsam. Auch seinen vollständigen Namen wollte er nicht nennen.

Mehrere Strafanzeigen erstattet

Schließlich musste er unter großer Gegenwehr und erneutem Anspucken von den Beamten ins Revier gebracht werden. Hier konnte seine Identität als bulgarischer Staatsangehöriger zweifelsfrei festgestellt werden.

Ihm drohen jetzt gleich mehrere Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen falscher Namensangabe.