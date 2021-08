34-Jähriger wird mit mehrere Hundert Gramm Cannabis am Hauptbahnhof Halle geschnappt

Halle (Saale) - Am Donnerstagabend ist ein Streit zwischen zwei Männer aus Westafrika am Bahnhof in Halle eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, hat der 24-Jährige bei dem 34-Jährigen erheblichen Cannabis-Geruch wahrgenommen und ihn daraufhin körperlich attackiert.

Der Ältere von beiden flüchtete zunächst und konnte durch Beamte der Bundespolizei gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten bei dem Mann mehrere Hundert Gramm Cannabis. Der Mann wurde zur Polizeiinspektion Halle gebracht.

Am Freitag wurde der Mann dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Danach wurde der 34-Jährige einer Justizvollzugsanstalt von Halle (Saale) zugeführt.