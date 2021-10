30-Jähriger Hallenser wird mit gefährlichem Gegenstand am Steintor überfallen

Halle (Saale)/MZ - Am Mittwochmorgen gegen 05.00 Uhr ist es in der Emil-Abderhalden-Straße in Halle zu einem Raub gekommen. Wie die Polizei mitteilte, haben drei unbekannte Männer am „Steintor-Campus“ einen 30-Jährigen mit einem gefährlichen Gegenstand gedroht.

Das Opfer ignorierte die Männer zunächst und setzte seinen Weg in Richtung August-Bebel-Straße fort. Daraufhin attackierten sie den 30-Jährigen mit Fäusten sowie einem gefährlichem Gegenstand und entwendeten nachfolgend das Handy des Geschädigten.

Der 30-jährige Hallenser zog sich mehrere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus verbracht, wo dieser stationär aufgenommen werden musste.

Im Rahmen der Ermittlungen des Polizeirevier Halle konnte das Opfer zu den drei Männern folgende Angaben machen:

deutscher Phänotyp

Alter circa 20 Jahre

Die Polizei sucht nach Personen die die Tat beobachtet haben oder die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können. Diese werden gebeten, sich unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle (Saale) zu melden.