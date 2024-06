Am Mittwochabend kamen Notarzt, Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr im Maya Mare in Halle zum Einsatz. Ein Kind fiel ins Wasser und musste notärztlich behandelt werden.

3-jähriges Kind bei Badeunfall im Erlebnisbad Maya Mare in Halle verletzt

Rettungseinsatz in Halle

Halle (Saale)/MZ - Bei einem Badeunfall im Erlebnisbad Maya Mare in Halle wurde am Mittwochabend ein 3-jähriges Kind verletzt. Wie ein Polizeisprecher der MZ am Abend mitteilte, soll das Kind ins Wasser gefallen sein. Anschließend wurde eine medizinische und notärztliche Behandlung erforderlich.

Badeunfall im Maya Mare: Mit Blaulicht und Sirene wurde das Kind in eine Klinik gebracht. (Foto: Marvin Matzulla)

Das Kind soll sich nach Angaben der Polizei in einem stabilen Zustand in einer halleschen Klinik befinden. Ob ein strafrechtlicher Vorfall vorlag, wird geprüft. Infrage käme hier nach MZ-Informationen die Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht. Der Badebetrieb lief zunächst weiter.