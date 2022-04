273.900 Euro sollen Migranten mit Behinderung in Sachsen-Anhalt und Halle zugute kommen

Stephan Masch (links) überreichte den Spendenscheck in Halle, sehr zur Freude von Lamsa-Geschäftsführer Mamad Mohamad (Zweiter von links) und Halles Sozialbeigeordneter Katharina Brederlow (Mitte).

Halle (Saale)/MZ - Geistige und psychische Erkrankungen sind ein Thema, über das Betroffene nicht gern sprechen, sagt Mamad Mohamad. Der Geschäftsführer des Vereins Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt (Lamsa) erklärt deshalb: „Wir müssen Menschen helfen, die das betrifft. Sie müssen sich nicht schämen dafür.“ Ziel seines Vereins sei es, Migranten mit einer Behinderung oder einer psychischen Erkrankung zu stärken.

Entsprechend froh ist der Geschäftsführer über die Spende der Deutschen Fernsehlotterie über 273.900 Euro, um künftig „viele Menschen beraten zu können“. Das Geld ist zweckgebunden und kommt dem Projekt MISA - Migration und Inklusion in Sachsen-Anhalt - zugute.

Das Projekt soll einerseits einen Beitrag leisten zur Teilhabe und Selbstbestimmung von Migranten mit einer Behinderung oder einer psychischen Erkrankung. Es soll Migranten mit diesen Beeinträchtigungen aber auch gezielt unterstützen, da sie oft keine Kenntnis über vorhandene Hilfsangebote im regionalen Umfeld haben. Es geht somit um Information und Sensibilisierung gleichermaßen. Und zwar an den Standorten Halle, Magdeburg und Dessau-Rosslau.

30 Prozent der Loseinnahmen fließen in soziale Leistungen

Laut Stephan Masch, der den obligatorischen XXL-Spendenscheck am Dienstag im halleschen Stadthaus überreichte, handelt es sich um das aktuell zweithöchste Förderprojekt der Deutschen Fernsehlotterie in Sachsen-Anhalt. Das Lamsa lobt er als „Trägerverein mit langjähriger Erfahrung“. Möglich sei eine solche Förderung derweil nur, wenn viele Menschen bei der Soziallotterie mitspielen.

Die Deutsche Fernsehlotterie hat nach eigenen Angaben im letzten Jahr allein in Sachsen-Anhalt acht soziale Vorhaben mit rund 1,4 Millionen Euro unterstützt. Stephan Masch erklärt, dass 30 Prozent der Loseinnahmen in soziale Leistungen fließen. Derselbe Anteil gehe in die Gewinnausschüttung.

Halles Beigeordnete für Bildung und Soziales, Katharina Brederlow, spricht am Dienstag von einer „doch erheblichen Fördersumme“. Und sie sagt: „Inklusion und Migration denkt man im ersten Moment nicht zusammen.“ Gleichwohl sei es wichtig, dass Migranten das deutsche Gesundheitssystem verstehen und dabei Hilfe erhalten. Sie sei daher froh, ein Projekt wie MISA zu haben. Das Lamsa hatte 2019 mit der Konzeptentwicklung begonnen.