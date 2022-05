25-Jähriger will in Halle Diebstahl anzeigen und kommt selbst ins Gefängnis

Da klickten die Handschellen: Die Bundespolizei hat in Halle einen Mann festgenommen, der einen Diebstahl anzeigen wollte,

Halle (Saale)/MZ - Eigentlich wollte er bei der Bundespolizei einen Diebstahl anzeigen, doch die Beamten haben ihn hinter Gitter gebracht: Ein 25-Jährige ist Montagmorgen auf dem Revier der Behörde in Halle vorstellig geworden, um eine Straftat zu melden. Bei der Aufnahme seiner Personalien und deren Überprüfung im Polizeicomputer habe sich herausgestellt, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein in Bayern vorlag, berichtete die Bundespolizei am Dienstag.

Demnach war der Mann zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen oder zu einer Geldstrafe von 1.000 Euro verurteilt worden. Davon hatte er nur einen sehr geringen Teil seiner Geldstrafe bezahlt, wie es heißt. Der Mann wurde festgenommen. Die geforderten 950,00 Euro konnte er nicht aufbringen, sodass ihn die Beamten ins Gefängnis brachten.