22-Jähriger greift Polizisten in Halle im Einsatz an

In Halle hat ein Mann in der Nacht zum Samstag einen Polizisten angegriffen (Symbolbild).

Halle (Saale) - In Halle hat ein 22-Jähriger einen Polizeibeamten im Einsatz angegriffen. Der Mann habe in der Nacht zum Samstag versucht, den Beamten zu würgen und mit Fäusten zu schlagen, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Der 22-Jährige sei gefesselt worden.

Ein Test habe einen Atemalkoholwert von über 1,0 ergeben. Es sei niemand verletzt worden. Dem Angriff sei eine Auseinandersetzung zwischen drei Männern vorausgegangen, an der der Tatverdächtige beteiligt gewesen sein soll. (dpa)