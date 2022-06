21-Jähriger vom Hauptbahnhof Halle direkt hinter Gitter

Halle (Saale)/MZ - Der Hauptbahnhof in Halle ist für gesuchte Straftäter kein gutes Pflaster - was natürlich vor allem an den Einsatzkräften der Bundespolizei liegt. Erneut ist dort ein Mann bei einer Routinekontrolle festgenommen worden, der per Haftbefehl gesucht wurde. Es handelt sich um einen 21-Jährigen, der im April dieses Jahres vom Amtsgericht Naumburg wegen räuberischen Diebstahls und vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafen von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt wurde.

Doch den Termin zum Haftantritt ließ er verschweigen und tauchte unter. Die Staatsanwaltschaft ließ den 21-Jähirgen daraufhin per Haftbefehl suchen - in Halle wurde er gefasst. Bei der Durchsuchung des Mannes stellten die Beamten zudem geringe Mengen an Drogen sicher, vermutlich Kokain. Aufgrund seines Alters wurde er in eine Jugendhaftanstalt überstellt.