21-Jähriger in Halle-Neustadt von fünf Personen in seinem Pkw attackiert

Halle (Saale) - Am Donnerstagabend (6.5.2021), kurz nach 20.30 Uhr ist es Am Stadion in Halle-Neustadt zu einem Zwischenfall gekommen. Wie eine Polizeisprecherin am Morgen mitteilt, fuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer auf den Parkplatz am Stadion.

Aus bisher ungeklärter Ursache ging dann eine fünfköpfige Gruppe auf das Fahrzeug los und attackierte den jungen Mann. Dabei wurde eine Scheibe des Autos eingeschlagen. Der 21-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf. Aus einer Schreckschusswaffe wurden zudem Schüsse abgegeben.



Der Haupttatverdächtige soll namentlich bekannt sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (mz)