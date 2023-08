Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Das schwere Unwetter am Freitagabend in Halle hat die Wehren die ganze Nacht gefordert. Bis 4 Uhr rückten die Einsatzkräfte laut Stadt zu 202 Einsätzen aus. In 150 Fällen waren Wasserschäden die Ursache, 41 Bäume stürzten um. „Nach aktuellem Kenntnisstand gab es keine Verletzten in unmittelbarer Folge des Unwetters“, sagte ein Stadtsprecher am Samstagmorgen.