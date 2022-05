201 Neuinfektionen mit Corona in Halle

Intensivversorgung: Der Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen in Halle lag am Mittwoch unverändert bei zehn.

Halle (Saale)/MZ - Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona ist am Mittwoch in Halle auf 465,44 Fälle je 100.000 Einwohner gesunken. 201 Neuinfektionen seien bekannt geworden, teilte die Stadt mit, 42 weniger als am Dienstag der Vorwoche. Die Zahl der Covid-19-Patienten in halleschen Krankenhäusern sank um sieben auf 57. Zehn Patienten wurden auf Intensivstationen behandelt. Allerdings wurde auch ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona bekannt.