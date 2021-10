Halle (Saale)/MZ - Vor dem Landesmuseum am Rosa-Luxemburg-Platz haben sich am Freitagabend 200 junge Menschen versammelt. Die Polizei und das Ordnungsamt rückten gegen 20.30 Uhr an und sprachen Platzverweise aus. Gegen 22 Uhr herrschte wieder Ruhe auf dem Areal. Die Grünfläche vor dem Museum sowie der August-Bebel-Platz sind in den Sommermonaten beliebte Treffpunkte für Jugendliche.