20-köpfige Gruppe beleidigt und attackiert Polizisten - drei Beamte verletzt

Halle (Saale) - Am Mittwochabend, gegen 20.30 Uhr, haben mehrere betrunkene Männder in der Jessener Straße in Halle für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen mitteilt, waren die Männer der 20-köpfigen Gruppe zwischen 15 und 43 Jahren alt. Ein Mann führte ein Einhandmesser mit sich. Die Männer beleidigten die Beamten und attackierten sie. Drei Polizisten wurden dabei verletzt.

Acht Angreifer konnten identifiziert und festgenommen werden. Gegen den Rest der Gruppe wurde ein Platzverweis ausgesprochen und Anzeige erstattet. (mz)