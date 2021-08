Halle (Saale) - Kurz nach 04.30 Uhr am Donnerstagfrüh hat sich in der Willy-Brandt-Straße in Halle eine Körperverletzung ereignet. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 20-Jähriger von einem Unbekannten mehrfach geschlagen und stürzte. Er erlitt mehrere Verletzungen und kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.