19-jähriger Kradfahrer will sich der Polizeikontrolle in Halle entziehen

Halle (Saale)/MZ - Am Samstagabend wollten Polizisten einen 19-jährigen Kradfahrer in der Delitzscher Straße kontrollieren. Der junge Mann beschleunigte sein Zweirad und fuhr verkehrsgefährdend, durch unüberschaubares Überholen und Überfahren von roten Ampeln, trotz der polizeilich gegebenen Anhalte-Signale weiter. In der Reideburger Straße stürzte der Biker. Der Fahrer stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Zur weiteren medizinischen Versorgung verblieb er stationär im Krankenhaus.