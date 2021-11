18-Jähriger wird in Halle verfolgt und beraubt

Halle/MZ - Ein 18-Jähriger ist am Freitag gegen 18.30 Uhr in der „Alten Heerstraße“ von einer dreiköpfigen Gruppe zunächst verfolgt und danach angesprochen worden. Ein noch unbekannter Täter (männlich, ca. 1,75 Meter, etwa 18 bis 20 Jahre, schlank, Drei-Tage-Bart, dunkle Haare) forderte die Herausgabe von dessen Wertsachen. Ein 14-Jähriger aus der Tätergruppierung hielt währenddessen ein Messer in der Hand.

Der noch Unbekannte schlug den 18-Jährigen, wodurch er verletzt wurde und ambulant medizinisch versorgt werden musste. Ein 15-Jähriger aus der Gruppe bedrohte das Opfer in der weiteren Folge. Die teilweise dem Opfer bekannten Tatverdächtigen flüchteten danach vom Tatort mit dem Raubgut im Wert von etwa 25 Euro.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu dem noch unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Halle (Saale) unter der Telefonnummer: 0345 224 2000 zu melden.