170 Neuinfektionen in Halle gemeldet - bislang 5,5 Prozent aller Einwohner eine Booster-Impfung erhalten

Der organisatorische Leiter des Impfzentrum in der Vera Straße in Halle, Michael Mithin, räumt schon einmal etwas zusammen. Das Impfzentrum schließt Ende September seine Pforten.

Halle (Saale)/MZ/dsk - In Halle haben bislang 5,5 Prozent aller Einwohner eine Booster-Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Das erklärte die Stadt am Donnerstag. Die Quote für die Zweitimpfungen beträgt 69,5 Prozent. Seit Beginn der Impfkampagne vor elf Monaten wurden in der Stadt bislang 346.864 Dosen gegen den Erreger verabreicht, 2.021 davon am Mittwoch.

Unterdessen ist der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz weiter auf Rekordkurs. Angetrieben von 170 Neuinfektionen (57 mehr als vor einer Woche) stieg die Inzidenz auf 424,38; 23,88 Fälle höher als am Vortag. 71 Covid-19-Erkrankte liegen in Krankenhäusern (plus sechs zum Vortag), 21 auf Intensivstationen (plus zwei). Unverändert dominieren zwei Altersbereiche das Infektionsgeschehen. 75 der 170 Neuinfektionen entfallen auf Kinder und Jugendliche, 47 auf die Gruppe der 30- bis 49-Jährigen.

Unterdessen wurden bei den Kontrollen des Ordnungsamtes zur Einhaltung der Corona-Verordnungen am Mittwoch drei Verstöße gegen Hygieneauflagen in gastronomischen Einrichtungen festgestellt. Dort wurden laut Stadt der vorgeschriebene Abstand zwischen den Sitzbereichen nicht eingehalten und keine Anwesenheitslisten geführt.