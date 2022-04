17-jähriger Schüler aus Halle mit IQ Innovationspreis ausgezeichnet

Halle (Saale) - Die Reise ins Land der Informatik hat für Stefan Neuber vor sechs Jahren begonnen. Mit Spielzeugrobotern eignete sich der heute 17-Jährige die grundlegenden Fähigkeiten des Programmierens an und entwickelte sie im Laufe der Zeit weiter. Einen eigenen Stil hat er sich dabei schon angeeignet: Mit schlichtem Design und ohne viel „Schnick-Schnack“ kann der Nutzer per Spracheingabe die Funktionen der Software kontrollieren. So hat er beispielsweise schon einen Vokabeltrainer programmiert.