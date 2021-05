17-Jähriger in Halle-Neustadt von drei Unbekannten verletzt

Halle (Saale) - Ein 17-Jähriger wurde am Sonntagabend in Halle-Neustadt von drei Unbekannten überfallen und verletzt. Nach Angaben der Polizei stieg er gegen 21 Uhr an der Haltestelle „Feuerwache“ aus einer Straßenbahn und wurde anschließend von drei unbekannten Jugendlichen verfolgt.

Diese schlugen und traten plötzlich auf ihn ein. Sie ließen erst ab, als ein Bekannter des Opfers zu Hilfe kam. Der 17-Jährige wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (mz/ymü)