17-Jähriger Hallenser nach Überfall einer kriminellen Jugendbande in U-Haft

Halle (Saale)/MZ - Die Polizei kann im Kampf gegen kriminelle Jugendgruppen in Halle einen Erfolg verbuchen. Nach dem Überfall auf einen 19-Jährigen am späten Samstagabend im Lunzbergring konnten Einsatzkräfte einen 17-Jährigen festnehmen. Der Jugendliche soll in der Vergangenheit bei mehreren Überfällen Straftaten begangen haben. Die Staatsanwaltschaft hatte daraufhin einen Haftbefehl gegen den Deutschen beantragt, der durch das Amtsgericht am Montag verkündet wurde. Der Beschuldigte sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

