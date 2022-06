Verfolgungsjagd 17-Jähriger baut Unfall auf Flucht vor Polizei in Halle

In Halle hat die Polizei am Sonntagmorgen einen 17-Jährigen gestellt, der sich mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle entziehen wollte. Eine Verfolgungsjagd durch den Süden von Halle endete mit einem Unfall in der Richard-Paulick-Straße.