Halle/MZ. - 80 gemeinnützige Vereine haben jetzt insgesamt rund 160.000 Euro von der Volksbank Halle erhalten. Das Geld, das aus Reinerträgen des Volksbank-Gewinnsparens stammt, wird an die Vereine zur Förderung von Anschaffungen und nachhaltigen Projekten ausgezahlt. Schwerpunkt der Förderung ist die Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Senioren und bedürftigen Menschen in der Region. So gehören zu den Empfängern größtenteils Vereine, Schulen und Kitas, informiert die Volksbank. Dabei sind Einrichtungen sowohl in Halle und dem Saalekreis als auch in der Region Eisleben und dem Burgenlandkreis bedacht worden.