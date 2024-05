Plätze fehlen an Gymnasien und Gesamtschulen. An welchen Einrichtungen der Stadtrat nun zusätzliche Klassen zulässt.

156 Kinder in Halle haben immer noch keinen Platz an einer weiterführenden Schule

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Zwei Monate vor dem Beginn des neuen Schuljahres warten viele Familien immer noch auf einen Platz an einer weiterführenden Schule. Laut Bildungsdezernentin Katharina Brederlow (SPD) hängen 156 Grundschüler derzeit noch in der Luft. 71 haben sich für ein Gymnasium und 85 für eine Gesamtschule angemeldet. Um allen Kindern einen Platz anbieten zu können, hat der Stadtrat am Mittwoch zusätzlichen Klassen an vier Schulen zugestimmt.