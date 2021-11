150 Studierende und Hochschulangestellte protestieren gegen Einsparungen

Studierende und Hochschulangestellte haben sich am Mittwoch Mittag auf dem Uni-Platz versammelt, um gegen geplante Einsparungen an der Uni Halle zu protestieren.

Halle (Saale)/MZ - Etwa 150 Studierende und Hochschulangestellte haben sich am Mittwoch Mittag auf dem Uni-Platz versammelt, um gegen geplante Einsparungen an der Uni Halle zu protestieren. Das Aktionsbündnis #LMUnterfinanziert rief zu der Aktion auf. Die Kundgebung findet parallel zu den Protesten der GEW am Steintor statt, bei denen es vor allem um tariflich beschäftigte Lehrer geht.

Protest an der Uni Halle. Kampert

Man müsse die beiden Proteste zusammen denken, sagt Lukas Wanke vom Aktionsbündnis. Wenn die Universität unterfinanziert sei, merke man das auch an der Schule, wenn beispielsweise die Didaktik Ausbildung der Lehrer an Qualität gelitten habe. „Wir brauchen Nachwuchs, aber die Fachdidaktik in Halle wurde kaputt gespart“, sagt Wanke.