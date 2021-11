15-Jähriger bedroht 19-Jährigen mit Schreckschusspistole in Halle

Halle (Saale)/MZ - In der Nacht zum Samstag sind in der Wilhelm-Külz-Straße in Halle mehrere Jugendliche in Streit geraten. Ein 15-Jähriger soll daraufhin einen 19-Jährigen mit einer Schreckschusspistole bedroht haben. Laut Polizei löste sich ein Schuss, als der 15-Jährige die Waffe wieder in seine Jacke stecken wollte. Er und die anderen Beteiligten blieben unverletzt.

Zuvor sollen der 19-Jährige sowie sein Begleiter (17) von dem 15-Jährigen und mehreren weiblichen Jugendlichen beleidigt und geschlagen worden sein. Als die Polizei eintraf, hatte der 15-Jährige die Waffe offenbar weggeworfen. Sie wurde nicht gefunden. Die Einsatzkräfte übergaben die minderjährigen Streithähne schließlich an ihre Eltern.