Event in Halle (Saale) 15 Jahre: „Karibischer Abend“ im Heidebad Halle feiert Jubiläum mit drei Show-Acts

Am Samstag wird im Heidebad am Heidesee wieder der traditionelle „Karibische Abend“ gefeiert. Was Veranstalter Mathias Nobel zu den vergangenen 15 Jahren sagt und was am Samstag alles geplant ist.