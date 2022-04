14 Gemeinschaftseinrichtungen vom Infektionsgeschehen betroffen

In den städtischen Kliniken gibt es wieder weniger Patienten mit einer Corona-Infektion. Auch die Zahl der Intensivbehandlungen ist gesunken.

In mehreren Grundschulen und Kitas in Halle gibt es positiv getestete Kinder.

Halle (Saale)/MZ - Aktuell sind in Halle 14 Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche vom Infektionsgeschehen betroffen. Dazu zählen mehrere Kitas, Grundschulen und Horte, weiterführende Schulen sowie schulische Einrichtungen. Betroffen sind auch zwei Wohneinrichtungen für Kinder und Jugendliche. Wie die Stadt am Sonntag mitteilt, liegen von 20 betreuten Kindern und Jugendlichen sowie vier Mitarbeitern positive Testergebnisse vor.

Zugleich gibt es 30 Neuinfektionen bei den Unter-18-jährigen Hallensern. Insgesamt meldet die Stadt am Sonntag 153 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Die meisten Fälle, nämlich 58, gibt es dabei in der Altersklasse der 30- bis 49-Jährigen. Die Inzidenz in Halle ist derweil leicht zurückgegangen auf nun 825,30 Fälle je 100.000 Einwohner.

Rückläufig ist zudem die Zahl der Patienten mit einer Corona-Infektion. 98 Patienten werden derzeit in den Krankenhäusern der Stadt behandelt, davon 14 auf der Intensivstation. Das sind zehn beziehungsweise zwei weniger als am Vortag. In einem weiteren Todesfall ist die Person mit dem Virus gestorben.