134 Neuinfektionen in Halle - Inzidenz sinkt deutlich

Halle (Saale)/MZ - Das öffentliche Leben in Halle kehrt nach zwei Jahren Corona-Pandemie weitgehend zur Normalität zurück. Und laut der Statistik des städtischen Gesundheitsamtes hat das Coronavirus auch weiter an Dominanz verloren. Allerdings ist unklar, wie hoch die Dunkelziffer bei den tatsächlichen Neuinfektionen ist. Da deutlich weniger getestet wird, fallen Erkrankungen auch weniger auf. Am Samstag meldete die Stadt 134 Neuinfektionen (140 weniger als am Samstag vor einer Woche) und eine deutlich um 58,65 Fälle auf 586,93 gesunkene Inzidenz.

Bei 87 Patienten in halleschen Kliniken wurde zudem der Erreger nachgewiesen - egal aus welchem Grund die Personen in den Krankenhäusern behandelt werden. Elf Patienten liegen auf Intensivstationen. Auch hier ist nicht klar, wie viele von ihnen wegen Corona versorgt werden. Die Stadt meldete am Samstag auch einen Todesfall, der auf das Virus zurückzufüren ist. Demnach sind seit März 2020 in Halle 251 Menschen an Corona verstorben - so steht es jedenfalls auf den Totenscheinen.