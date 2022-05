120 Meter hoch: Halle will am Riebeckplatz nach Vorbild aus New York bauen

Frankfurt/Oder will es, Jena und Magdeburg auch: Der Bund sucht nach einem Standort für ein Wissenschafts- und Begegnungszentrum. Warum Halle und Wittenberg bei der Bewerbung an einem Strang ziehen wollen und sich an der UN orientieren.

Der Sitz der UN in New York soll architektonisch zum Vorbild für das neue Einheitszentrum werden, sollten Halle und Wittenberg den Zuschlag erhaöten.

Halle (Saale)/MZ - Halle macht ernst. Im Kampf um den Standort des vom Bund finanzierten „Zukunftszentrums für Europäische Transformation und Deutsche Einheit“ werden erste Details bekannt. So plant die Stadt im Fall des Zuschlags am Riebeckplatz einen Komplex, dessen Architektur sich am Sitz des UN-Hauptquartiers in New York orientiert. Vorgesehen ist ein Gebäudekomplex mit einer Nutzfläche von 15.000 Quadratmetern auf dem heutigen Parkplatz an der Volkmannstraße. Der Turm des Zentrums soll mit 120 Metern das höchste Gebäude der Stadt werden. Zum Vergleich: Die Marktkirche misst 83 Meter.