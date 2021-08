117 Infizierte in Halle - drei Personen werden auf den Intensivstationen behandelt

Halle (Saale) - In Halle sind am Dienstag fünf Neuinfektion gemeldet worden. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist um 4,61 gesunken, liegt aber mit 21,78 weiterhin über der 20er-Marke, so die Stadtverwaltung auf ihrer Webseite mit.

Aktuell gibt es 117 infizierte Personen in der Stadt. Sieben Personen werden in den Kliniken behandelt, davon liegen drei Patienten auf der Intensivstation. Die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt bei 355.

Seit Beginn der Pandemie gibt es in Halle 11.949 infizierte Personen, davon sind 11.477 wieder genesen. Insgesamt wurden am Montag 948 Impfungen durchgeführt. Bislang sind 300.268 Personen immunisiert, wobei 154.387 mit der ersten Dosis und 145.881 Personen mit der notwendig zweiten Dosis geimpft.

Mobile Impfangebote in Halle

Die Stadt bietet weiterhin mobile Impfangebote an: